Un week-end de Grand Prix moto-cross dans l'intimité de Jago Geerts, le meilleur représentant belge actuel

"J'ai effectué ma première course à l'âge de 5 ans au Keiheuvel. Je suis beaucoup tombé! C'est tout ce dont je me souviens. C'était mon rêve de rouler en championnat du monde et me battre pour le titre."

Son père c'est Herman Gevers , ancien pilote et surtout mécanicien de GP pour Martens et Bervoets.

"J'ai fait seulement du motocross et pas d'autres sports parce que j'adore vraiment ça et que je ne voulais rien faire d'autre. je suis devenu un grand fan de motocross depuis mon plus jeune âge."

"C'est un travail à plein temps. C'est très dur. On doit beaucoup s'entraîner physiquement et sur la moto. C'est loin d'être facile mais c'est le meilleur métier du monde! J'adore vraiment le motocross et c'est génial de pouvoir gagner sa vie avec son hobby."