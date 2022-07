Dimanche, le temps sera plus variable, un peu lourd. La nébulosité sera plus abondante au nord du sillon Sambre et Meuse avec un risque de quelques ondées de la côte à la région d’Anvers. Les maxima stationneront entre 22 et 27 °C.

Lundi, suite au passage d’une faible perturbation, le risque d’averses va se généraliser mais les précipitations seront peu importantes. Maxima en baisse compris entre 21 et 25 °C.

Mardi, journée estivale avec alternance nuages éclaircies et de la chaleur au programme. Les maxima en hausse atteindront 22 °C en bord de mer mais 27 à 31 °C dans les terres.

Mercredi : soleil de plomb et chaleur écrasante : 23 à 34 °C.