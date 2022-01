Un week-end calme et doux au menu météo

Nous restons une fois encore, comme depuis plusieurs semaines, sous l’influence de l’anticyclone situé dans le Golfe de Gascogne. Il va maintenir des conditions météo calmes et globalement sèches sur notre pays. Profitez-en ! Retour d’un temps plus agité avec un défilé de perturbations dès lundi prochain.

Samedi : très doux et gris

Encore et toujours du gris pour votre réveil avec de la douceur. Aucune gelée. En revanche, un front chaud stagnera sur le pays. Il donnera une couverture nuageuse compacte, quelques gouttes en Wallonie et pas mal de vent Les rafales peuvent approcher les 50 km/h en matinée.

Pas de grande évolution pour l’après-midi : grisaille et gouttes de pluies persisteront au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Sur les autres régions, le ciel restera couvert sauf à la mer où quelques éclaircies seront possibles. Le vent s’intensifie à la mer, souvent autour de 60 km/h. Côté mercure, il fera très doux : 7 degrés à Saint-Hubert, 8°C à Spa, 10°C à Namur, Charleroi et Liège et jusqu’à 13 degrés à Tournai.

Dimanche : retour des éclaircies

Retour d’un temps sec et de quelques belles éclaircies. Côté mercure : ça baisse avec des valeurs de saison entre 4 et 9 degrés.

En cours de nuit suivante, passage d’une perturbation pluvieuse et venteuse. Lundi, après le passage de cette perturbation en début de matinée, de l’instabilité va rythmer la journée. Il s'agira d’averses et de giboulées. Attention, fort coup de vent à prévoir lundi en matinée : des rafales entre 70 et 85 km/h dans les terres et 90 km/h à la côte.