Un week-end à la découverte de l’Art Nouveau dans le cimetière de Bruxelles

Les 13 et 14 mai, le "Printemps des cimetières" vous fera découvrir le cimetière de Bruxelles sous un nouveau jour. Car le saviez-vous ? Les grands noms de l’Art Nouveau, comme Victor Horta, n’ont pas seulement bâti d’imposants bâtiments, ils ont aussi dessiné des tombes et monuments qui ornent les allées des cimetières.

Le cimetière de Bruxelles ne ressemble en rien à ces nécropoles minérales tristes, où les tombes de marbre s’alignent le long de sentiers de graviers. Ici, on a presque l’impression de flâner au milieu d’un jardin paysager. Et pour cause, le cimetière est l’un des espaces verts les plus étendus de la capitale, riche d’une étonnante biodiversité. Un endroit paisible, dans lequel il ne viendrait pas forcément à l’idée de venir se promener le dimanche. Et pourtant, la ville de Bruxelles fait des efforts pour mettre en lumière ce coin de verdure et le patrimoine funéraire qu’il renferme, et particulièrement en cette année 2023, sous le signe de l’Art Nouveau dans la capitale.