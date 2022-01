Un web sans cookies publicitaires : Google va-t-il encore plus contrôler nos données de navigation ?

Le système de cookies tiers devient progressivement dépassé, vu l’évolution de l’utilisation d’internet. Un cookie va lier un utilisateur et son appareil à un profil de navigation. Or, nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser plusieurs appareils, mobiles et fixes. Avec le développement des objets connectés, cette évolution sera encore plus forte. Le cookie est donc de moins en moins fiable pour identifier les centres d’intérêt d’une personne, et donc pouvoir proposer des publicités ciblées.

En parallèle, le mouvement pour la protection de la vie privée prend de plus en plus d’ampleur, autant du côté des utilisateurs que des législateurs, notamment avec le RGPD européen, qui impose aux sites de laisser le choix aux utilisateurs de récolter, ou non, des cookies dits non-essentiels. Mozilla Firefox et Apple ont part ailleurs intégré ces dernières années la possibilité, pour leurs internautes, de refuser la récolte de cookies tiers.