Un Wallon sur quatre envoie occasionnellement des SMS au volant

Un quart des Wallons envoient des SMS ou des e-mails au volant de temps en temps, ressort-il de la nouvelle étude de l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) publiée mercredi. Fait plus récent : un sur 20 reconnaît même avoir déjà participé à des réunions en ligne tout en conduisant. Pour lutter contre ces fléaux, l'Agence mène une campagne de sensibilisation durant tout le mois de mai.

L'étude de l'AWSR révèle les caractéristiques fréquentes des conducteurs qui utilisent le plus souvent leur téléphone au volant en le tenant en main. Il s'agit majoritairement d'hommes (58%). Ces manières sont également plus souvent le fait de jeunes conducteurs : 47% des 18-34 ans disent le faire, contre seulement 3% des plus de 55 ans.