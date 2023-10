Un voyage inoubliable au Domaine des Grottes de Han

Notre guide, Harry, était exceptionnel, un expert issu d'une lignée de guides expérimentés. Il nous a conduits dans un voyage au centre de la Terre, où 23 millions de visiteurs ont déjà foulé le sol. J'étais un peu inquiet quant à savoir si Mathis, à l'âge de 5 ans, serait à l'aise dans cette expérience, étant donné sa peur du noir. Cependant, il a été enthousiaste, et moi aussi. Les salles sont vastes, et la Grotte des Grottes de Han est fièrement classée avec trois étoiles au Guide Vert Michelin, en plus d'être élue Patrimoine touristique préféré des Wallons. Grâce à un éclairage LED respectueux de l'environnement, la grotte révèle toute sa splendeur avec ses draperies, stalactites et stalagmites. La rivière Lesse nous attendait, majestueuse, à plusieurs endroits à l'intérieur de la grotte. Harry nous a rappelé que nous avions tous visité cette grotte au moins trois fois dans notre vie : d'abord en tant qu'enfant, puis avec l'école, et enfin en tant que grand-parent, avec nos petits-enfants. La visite a duré une heure et quart, et le point culminant a été le spectacle dans l'immense Salle d'Armes, située à 110 mètres sous terre. Ce spectacle, appelé "Origin", est un trésor technologique signé Luc Petit, qui ajoute une dimension artistique à cette aventure unique au cœur de la Terre. Les yeux de Mathis brillaient d'émerveillement, et je recommande vivement à tous les parents de le voir. "Origin" est un spectacle à 360 degrés qui anime les parois, fait résonner la musique et crée un univers enchanteur, offrant un voyage à travers le temps pour évoquer les origines du monde. C'est une expérience immersive inoubliable.