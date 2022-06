Un voyage de rêve en Italie du sud

Philippe Gougler nous embarque à bord de Trains pas comme les autres pour vivre une aventure humaine qui réchauffe le cœur et admirer des paysages époustouflants qui laissent rêveur. Bienvenue dans le sud de l’Italie, de Naples jusqu’à Palerme.

Naples, cité de plus de 2000 ans avec ses 400 églises, sa magnifique baie, son métro très coloré et joyeux qui invite à l’évasion grâce à de grands architectes et designers européens qui ont participé à sa création, et qui vaut à lui seul une exploration.

Et puis un peu plus bas, la fameuse côte amalfitaine, classée au patrimoine mondial de l’humanité, l’une des plus belles d’Europe, voire du monde. Une côte escarpée à couper le souffle qui regorge de lieux incontournables comme Positano et Amalfi et de bon nombre de petits villages perchés absolument charmants.

C’est depuis le point central de Naples que Philippe Gougler prend le train pour traverser la région d’ouest en est. Les sièges des trains italiens ont été conçus pour se faire face parce qu’ils sont bavards ! Ils aiment se parler, échanger, et ont besoin d’un contact visuel pour le faire.

Sur la côte, il va rencontrer une famille de pêcheurs et leur trabucco, sorte de grosse machine de bois accrochée à la falaise, un système ancestral de pêche qui permet d’éviter de ramer ou d’avoir le mal de mer.