Un voyage dans le Bruxelles d'hier et d'aujourd'hui au Métropole avec Fantastic Brussels

Une expérience inédite, surprenante et teintée d’émotions, pour petits et grands !

Déchirant la pénombre, trois individus munis de lampes de poche déboulent dans l’Hôtel Métropole endormi. Fascinés par ce décor d’un autre temps, nos explorateurs avancent dans l’obscurité, comme s’ils pénétraient dans un temple ancien qui dormait, en marge de l’histoire…

Ils vont alors entreprendre un fabuleux voyage initiatique au cœur des salons du Métropole, mais surtout au cœur de l’histoire de la capitale belge : Bruxelles ! L’ancien palace va engloutir nos héros et les faire basculer dans des faits et des contextes qui ont marqué l’histoire de la ville, mais aussi celle du noble palace. Les trois aventuriers découvriront ainsi le Bruxelles qui " bruxellait ", de la Belle-Époque à aujourd’hui, en passant par les Années Folles et les Golden Sixties ! Ils visiteront son patrimoine, apprécieront ses points forts et s’émerveilleront devant quelques-uns de ses talents.