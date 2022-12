Un vol transatlantique au kérosène "renouvelable" partira de Londres en 2023

Les organisateurs du vol le qualifient de "neutre en émissions nettes de carbone" car ils vont également acheter des crédits carbone liés à des projets qui absorberont des volumes équivalents de CO2 dans le futur.

Les carburants pour l'aviation dits durables émettent en effet du CO2 lors de leur combustion, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ayant lieu surtout pendant la phase de production.

"Non seulement les SAF seront déterminants pour décarboner l'aviation mais ils pourront créer un secteur d'activité au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires annuel de 2,4 milliards de livres d'ici 2040, ce qui pourra générer 5.200 emplois au Royaume-Uni d'ici 2035", commente le ministère des Transports.

"L'aviation est l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner et sans action collaborative urgente il pourrait être l'un des secteurs qui émet le plus de gaz à effet de serre d'ici 2050", quand le Royaume-Uni s'est engagé à atteindre la neutralité carbone, poursuit le ministère des Transports.