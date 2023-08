Certains en riront peut-être, mais il s’est fait une belle frayeur. Le sauteur en longueur jamaïcain Carey McLeod s’est loupé en fin de course de préparation, juste avant son saut. Il est parti complètement de travers et a atterri le visage dans le sable. Il lui a fallu quelques instants afin de se rassurer sur son état de santé et se relever, un peu secoué. Il semblait malgré tout grimacer encore un peu en quittant la piste.

Un incident qui s’est déroulé quelques instants seulement après une minute bizarre qui a vu la mascotte de l’événement faire une frayeur à une athlète et deux voiturettes entrer en collision aux abords du stade. On vit une soirée animée du côté de Budapest.