Un vol en provenance de Chine, sans restriction sanitaire, a atterri en Belgique ce matin

Après trois longues années de restrictions, le premier avion arrivant de Chine atterrit sur le sol belge. Une nouvelle qui inquiète plusieurs pays. Depuis que la Chine a abandonné sa politique "zéro Covid" le 7 décembre dernier, les hôpitaux sont submergés par une vague de malades.

Devant cette augmentation de cas, de plus en plus de pays imposent des tests et autres restrictions aux visiteurs chinois. Tandis que plusieurs pays Européens s’alignent eux aussi à ces restrictions, la Belgique quant à elle, attend une position européenne commune, et n’impose aucune restriction à l'arrivée de voyageurs venus de Chine.

Alors que les voyageurs chinois sont ravis de pouvoir voyager librement et fêter le nouvel an à l’étranger. Le personnel de bord est quant à lui, plus radicale. Munis d’une tenue vestimentaire anti-covid, ils jettent un froid à l’aéroport de Zaventem. Du côté des voyageurs belges, les avis sont mitigés.