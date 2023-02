Un vol de mazout constaté à la piscine de Saint-Hubert

Ce sont nos confrères de l’Avenir du Luxembourg qui ont révélé cette information, voici quelques jours. L’ASBL Sports et Culture, qui gère la piscine de Saint-Hubert, a observé qu’il manquait du mazout dans la citerne du complexe. Vraisemblablement, un vol aurait été commis. Dans la foulée, l’ASBL a aussi décidé de mettre un terme au contrat de travail du directeur de l’établissement, car elle estime que la confiance est rompue. Une plainte a été déposée contre X et l’enquête suit son cours. "Le conseil d’administration a été informé par des tiers qu’il y aurait éventuellement un vol de mazout à la piscine. Après analyse de la situation et certains éléments probants, nous avons décidé de rompre le contrat avec le directeur du centre sportif avec lequel il y avait une rupture de confiance", nous explique Céline Nicolas, échevine à Saint-Hubert et présidente du conseil d’administration de l’ASBL Sports et Culture. Le principal intéressé n’a pas souhaité donner suite à notre demande d’interview.