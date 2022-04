Un violon d’une valeur de 100.000€ a été retrouvé à Paris près d’une poubelle, 4 mois après son vol

Tout est bien qui finit bien, dit l’adage. Au début du mois de mars, une passante a retrouvé près d’une poubelle un violon, d’une valeur de 100.000 euros, et l’a tout de suite restitué à son propriétaire, un musicien de l’Orchestre des Champs-Élysées. Le violon avait été volé dans un train en novembre dernier.

En novembre dernier, rapporte le journal Le Parisien, Enrico Tedde, violoniste à l’Orchestre des Champs-Élysées, se fait voler son précieux instrument dans un train faisant la liaison Poitiers-Paris. Un drame pour ce violoniste professionnel qui jouait de cet instrument, un Eugenio Degani, fabriqué en 1899, depuis 15 ans.

A l’époque, l’Orchestre des Champs-Élysées et le violoniste avaient lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de retrouver rapidement l’instrument.

Près de 4 mois plus tard, c’est une passante qui a retrouvé, par hasard, le précieux instrument, abandonné près d’une poubelle, à Paris, dans le 18e arrondissement, près de la porte de Clignancourt.

L’étui de l’instrument contenait des partitions, deux archets et un vieux passeport sur lequel on pouvait encore lire le nom d’Enrico Tedde, permettant à la passante de restituer rapidement le violon à son propriétaire, qui "est revenu à la vie" en récupérant son précieux compagnon. Sur son compte Facebook, Enrico Tedde partageait sa joie et son soulagement en écrivant : "finalement, après 3 mois et demi, il est rentré à la maison comme je l’ai quitté. Un miracle ! Ma plus profonde gratitude va à la dame qui me l’a rendu et je remercie tous mes amis musiciens qui m’ont prêté des violons ".