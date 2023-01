Un viol sur le campus Ceria d'Anderlecht toujours impuni trois mois plus tard

Nous avons évidemment cherché à contacter le directeur de l'école Castor. C'est la responsable de la communication du réseau d'école GO de la Communauté flamande, Carine Struyf, qui nous a répondu. Au-delà des phrases convenues sur le fait que les responsables de l'école prennent l'affaire très au sérieux et collaborent avec la police, nous n'avons pas eu d'explications relatives au maintien de l'agresseur dans l'école depuis le mois d'octobre. "Dans l'intérêt de l'enquête et pour protéger la vie privée des personnes concernées, vous comprenez bien j'espère que nous ne pouvons pas donner plus de détails."