Un viol a été raconté en direct à la TV, ça fait vraiment rire quelqu’un ?

Un viol a été raconté en direct à la TV, tout le plateau et le public a rigolé. Dans un talk-show aux Pays-Bas, un ancien joueur de foot et consultant a raconté des faits qui se sont déroulés dans les années 70 lors d’une sortie avec un coéquipier. Dans la foulée, les autres personnes sur le plateau font des blagues. La séquence a choqué aux Pays-Bas, le lendemain, le même homme était à nouveau invité pour revenir sur ses propos, il a refusé de présenter des excuses, ajoutant qu’il ne connaissait même plus le nom de la jeune femme. Si le diffuseur n’a pas encore réagi, la justice néerlandaise a de son côté ouvert une enquête.

Ça fait vraiment rire quelqu’un ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…