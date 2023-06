Un village suisse pris d’assaut par les fans d’une série sud-coréenne : le maire obligé de réagir

Pour les curieux qui souhaiteraient comprendre l'engouement derrière "Crash Landing on You", voici le synopsis : Yoon Se-ri, une Sud-Coréenne, est à bord d’un avion quand celui-ci est pris dans une tornade et s’écrase en Corée du Nord. Lee Jeong-hyeok, un officier nord-coréen, la trouve et va tenter de la ramener en Corée du Sud avec la plus grande discrétion mais les choses vont se corser quand ils vont tomber amoureux.

D'abord diffusée en 2019-2020 sur TvN, une chaîne sud-coréenne, la série a réussi à attirer de nombreux spectateurs de tous les horizons grâce à sa présence dans le catalogue d'une célèbre plateforme de streaming.