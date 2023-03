Un vieux titre de Mariah Carey remonte des abysses grâce à Tiktok

La chanson "It’s a Wrap" de Mariah Carey a intégré le Billboard’s Hot R&B Songs plus de 10 ans après sa sortie.

"It’s a Wrap" apparaît sur la tracklist de l’album "Memoirs of an Imperfect Angel" de Mariah Carey, sorti en 2009. Jamais exploité en single comme le souligne Purecharts, en 2014, il figure sur l’édition deluxe de l’opus "Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse" en version remixée avec Mary J. Blige. Plus tôt cette année, une version accélérée de "It’s a Wrap" était la bande-son de nombreuses vidéos TikTok. Mariah Carey elle-même a suivi la trend en publiant une vidéo faisant un lip sync avec Kim Kardashian et leurs filles, Monroe et North.