C’est il y a un mois à peine que le producteur Giles Martin a confirmé ce box Deluxe de l’album Revolver que les Beatles sortaient en 1966.

Les albums Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, le White Album, Abbey Road et Let It Be ont déjà tous été retravaillés, remixés et remasterisés par le fils du regretté producteur des Beatles, George Martin, avec des inédits, des démos et d’autres surprises.