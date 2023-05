M. Magar, 43 ans, a perdu ses jambes après avoir sauté sur un engin explosif artisanal en servant en Afghanistan en 2010, dans la Brigade des Gurkhas, une unité de soldats népalais au sein de l'armée britannique.

Seuls deux amputés des jambes au-dessous des genoux ont déjà gravi le sommet de l'Everest: le Néo-Zélandais Mark Inglis en 2006 et le Chinois Xia Boyu en 2018. Equipé de prothèses de jambes, M. Magar a déjà escaladé plusieurs sommets, dont le mont Toubkal au Maroc, le Ben Nevis en Ecosse et le Mont Blanc en Europe.

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille des centaines d'alpinistes chaque printemps, lorsque les températures sont douces et que les vents himalayens, souvent dangereux, sont généralement faibles.