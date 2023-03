Un verre de Coca est trois fois moins sucré qu’un bol de Frosties : on a testé

Nous nous sommes engagés à aider les gens à faire des choix plus sains le matin.

Mais, pourquoi choisir Frosties ? N’y a-t-il pas de sucre dans les autres variétés de céréales petit-déjeuner ? La porte-parole de Kellogg’s nous a répondu que "Nous nous sommes engagés à aider les gens à faire des choix plus sains le matin."

Hugues Hamelynck a testé et mesuré. Il porte à notre attention cette comparaison interpellante : si on compare la quantité de sucre dans un bol de Frosties et un verre de Coca, il en ressort que le bol de céréales Frosties est trois fois plus sucré avec 37 g/100 g, et à titre de comparaison, le verre de coca en contient 11 g/100 g ! Et il suffit de lire les étiquettes pour le savoir.

Dans la vidéo ci-dessus, vous voyez une compilation de publicités des années 80 parlant des bienfaits des céréales, destinées à la génération dite de Dorothée, devenus les adultes de 40 à 50 ans aujourd’hui. Quand on revoit les pubs à l’époque, la marque les vendait comme des produits pour faire le plein d’énergie !

Ensuite, Hugues et Fanny passent en revue les étiquettes des autres variétés de céréales Kellogg’s. Voici leur taux de sucre pour 100 grammes :

Frosties : 37 Smacks : 34 Miel Pops 27 Coco pops 17 Rice Krispies : 10,7



Question prix, les Kellogg’s Cornflakes coûtent le double de la marque distributeur chez Carrefour, par exemple.

Eh oui, les consommateurs restent bien prisonniers de la marque et de sa stratégie marketing.