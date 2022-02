Un véritable quartier seniors verra le jour au coeur de Libin

La commune de Libin a acquis trois terrains et s'est lancé dans un projet de quartier seniors où différentes formules de logement seront proposées. L’idée de ce quartier seniors fait son chemin à Libin depuis quatre ans environ. " A partir d’un certain âge ", commente la Bourgmestre Anne Laffut, "de nombreux seniors n’ont plus l’envie ou la capacité d’entretenir une grande maison avec un grand jardin. Et nous avons vu des seniors quitter la commune, à regret, pour s’installer dans des maisons plus petites ou appartements, en dehors de la commune. " Le projet imaginé avec Idelux Projets Publics prévoit un ilot central avec douze logements de plein pied gérés par le CPAS, parce que la commune veut garder une maîtrise des prix. Un deuxième lotissement de huit logements serait lui consacré de l'habitat partagé ou communautaire, l’objectif est de conclure un partenariat public-privé et le partenaire privé construirait et gèrerait un troisième lotissement de 10 autres logements, mais toujours réservés aux seniors précise la Bourgmestre. Précisons encore que l’ilot central devrait aussi comprendre une crèche et une salle polyvalente permettre notamment de rapatrier le centre d’accueil de jour actuellement dans le village d’Anloy. Maintenant que le projet est défini, on va bientôt pouvoir partir à la recherche de partenaires privés potentiels. Certaines entreprises ont déjà marqué un certain intérêt !