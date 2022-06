Довгоочікуваний вирок | Un verdict très attendu

Через 10 місяців сьогодні з нетерпінням чекають на вирок у справі про теракти в Парижі.

Відповідальність за теракти 13 листопада 2015 року у Франції взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Вони вчинили серію ісламістських перестрілок і нападів смертників у Парижі та його околицях трьома окремими спецназами. Внаслідок цих нападів загинуло понад 130 людей.

Головний обвинувачений, єдиний, хто вижив від бойовиків-терористів, - бельгієць. Це Салах Абдеслам, він ризикує закінчити свої дні у в’язниці.

Якщо суд виконає вимоги прокуратури, він може отримати довічне ув'язнення. Обвинувачення просить не допускати умовного звільнення. Для адвокатів Салаха Абдеслама цей вирок є непропорційним, оскільки їхній клієнт це продемонстрував, він не підлягає поверненню; за їх словами, він все ще має своє місце в суспільстві.

Щодо інших обвинувачених, то просять десять довічних ув’язнень. Особливо проти Абріні, так званого "людина в капелюсі", тому що таким ми його бачили на знімках, знятих камерами спостереження.

Є й конвеєри, ті, хто пішов шукати Абдеслама до Парижа в ніч на 13 листопада, після терактів.

Подивимося, чи дотримуються судді вимоги прокуратури. Вирішити будуть професійні судді, а не популярне журі, як тут, у Бельгії.

Après 10 mois, le verdict dans le procès des attentats de Paris est très attendu aujourd’hui. Ce sont les attentats du 13 novembre 2015 en France qui avaient été revendiqués par l'organisation terroriste État islamique. Ils avaient commis une série de fusillades et d'attaques-suicides islamistes à Paris et dans sa périphérie par trois commandos distincts. Ces attentats ont fait plus de 130 morts. Le principal accusé, seul survivant des commandos terroristes, est Belge. Il s’agit de Salah Abdeslam, il risque de terminer ses jours en prison. Si la Cour suit les réquisitions du parquet, il pourrait écoper d’une peine de prison à perpétuité. Le parquet demande qu’aucune libération conditionnelle ne puisse être possible. Pour les avocats de Salah Abdeslam, cette peine est démesurée car leur client l’a démontré, il n’est pas irrécupérable; selon eux, il a encore sa place en société. Pour ce qui est des autres accusés, dix peines de perpétuité ont été demandées. Notamment contre Abrini, celui qu’on appelle " l’homme au chapeau ", parce que c’est comme ça qu’on l’a vu sur les images filmées par les caméras de surveillance. Il y a aussi les convoyeurs, ceux qui ont été chercher Abdeslam à Paris dans la nuit du 13 novembre, après les attentats. On verra si les juges suivent les réquisitions du parquet. Ce sont des juges professionnels qui vont statuer et non pas un jury populaire comme chez nous en Belgique.