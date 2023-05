Un vent nouveau souffle sur les Halles de Schaerbeek avec l'arrivée de Matthieu Gœury à la direction

Matthieu Gœury vient aux Halles avec l’ambition de donner une nouvelle direction au lieu avec à la fois une approche plus riche et plus diversifiée et un retour à son ancrage local. Et pour y parvenir, il introduit plusieurs changements importants. "Le premier grand changement, ce sera le rythme de programmation. On ne va pas être sur une programmation complète mais sur trois temps : un premier temps avec des spectacles assez classiques et une tribune de 500 places ; un second temps avec le retour de la musique et des grands concerts de 2000 personnes dans la grande salle mais aussi des concerts plus petits et de l’accompagnement de jeunes artistes dans les autres espaces". Et le troisième temps s’appellera le Grand Marché.