Le WOLF fait découvrir la poésie aux jeunes... 

C’est une idée du WOLF, La Maison de la Littérature de Jeunesse, qui a lancé son projet “poésie”. L’objectif, c’est d’offrir aux enfants des Marolles l’opportunité de découvrir un genre littéraire souvent peu valorisé : la poésie.

Le samedi 19 mars, le projet Poésie du WOLF, " Quand les enfants soufflent un vent de poésie dans les Marolles ", s’associe au Festival " Marolles Ma DiverCité ", pour une " journée événement ".

Concrètement, ça donne des bonbons-poèmes, des notes de musique au balcon ou encore des joutes poétiques et comment y participer ce 19 mars ? Ecoutez ce #REPLAY pour en savoir plus avec Muriel Limbosch, directrice et responsable de la programmation au WOLF, La Maison de la Littérature de Jeunesse.

INFOS PRATIQUES:

www.lewolf.be