Un velouté de saison aux asperges à se damner !

Déclinaison gourmande autour de l’asperge ! Verte ou blanche, goûts et textures variées pour cette star du printemps que nous produisons en plus, localement! Voici une recette que nous faisait partager le chef Stéphane Chermanne au micro de "Bientôt à Table !": un velouté accompagné de jambon d'Ardenne et de copeaux de parmesan!

Ingrédients :

Pour 4 personnes

250 gr de d’asperges blanches et 250 gr de vertes (privilégiez les productions locales!)

1 oignon

Un peu de poireau (partie blanche)

50 gr de beurre de ferme

3 dl d’eau

1 dl de crème fraîche liquide

Sel et poivre

100 gr de parmesan ou une bonne pâte pressée locale de votre choix !

2 tranches de jambon d’Ardenne.

Recette :

Éplucher les asperges blanches, lavez les vertes (qui elles, ne doivent pas s’éplucher !) et les cuire séparément, couper les têtes (et les garder pour le dressage final), couper les tiges en petits morceaux. Éplucher l’oignon et couper en morceaux l’oignon, le poireau Faire revenir avec le beurre dans une casserole avec un couvercle les poireaux et oignon, ajouter les morceaux d’asperges. Faites suer et sentez ce fumet délicat ! Couvrir d’eau et cuire pendant 30 minutes à feux doux. Mixer le velouté et ajouter la crème fraîche liquide. Rectifier la consistance et l’assaisonnement selon votre goût ! Prendre les copeaux de parmesan et les tranches de jambon d’Ardenne et les placer sur une feuille de papier sulfurisé et cuire au four à 160 °C pendant 10 minutes L’idée étant de les rendre croustillants ! Servir le velouté dans une assiette à soupe et parsemez des tuiles de parmesan et de jambon ! Un tour de moulin à poivre et le tour est joué !

Pour retrouver le chef Stéphane Chermanne : Bienvenue au Restaurant Chermanne