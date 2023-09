Un vélo pancarte pour une meilleure cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes

De plus en plus de résidents en Wallonie optent pour le deux-roues comme moyen de transport. En 2022, plus d’un quart d’entre eux (28%) ont affirmé l’utiliser régulièrement, au moins plusieurs fois par mois (d’après les chiffres cités par l’AWSR). Cependant, cette augmentation du nombre de cyclistes sur les routes s’accompagne malheureusement d’une hausse des accidents impliquant des vélos. En 2022, les incidents ont connu une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente, causant le décès de 18 cyclistes et blessant plus de 1 000 autres.