Un vélo aux couleurs de la Vuelta, Remco Evenepoel se pare de rouge pour la dernière étape

Comme c’est la tradition, Remco Evenepoel sera totalement paré de rouge pour la dernière étape de la Vuelta. La marque de cycles qui équipe Quick-Step Alpha Vinyl a bien bossé pour fournir un cadre personnalisé pour le futur vainqueur du Tour d’Espagne.



Le cadre, la selle, les stickers des roues et même des dessins de la guidoline, aucun détail n’a été laissé au hasard. Sur le cadre, on peut également lire le chiffre 22 (son âge et l’année en cours) et une phrase qui transpire l’ambition : "ce n’est que le début".



Remco Evenepoel va s’élancer pour la dernière étape de la Vuelta avec 2'07'' d’avance sur Enric Mas son plus proche rival. La centaine de kilomètres au programme du jour ne présente aucune difficulté. Il a "course gagnée" et deviendra – sauf accident – le premier belge vainqueur d’un Grand Tour depuis 1978.