Un véhicule prototype avec un réservoir de 300 ml fabriqué par des étudiants pour un eco-marathon

Une petite dizaine d’étudiants de la Haute école de la province de Liège participent au Shell eco-marathon toute cette semaine, dans le sud de la France. Cette course met en compétition des hautes écoles et universités européennes. Les participants doivent développer des véhicules prototypes qui visent des performances énergétiques optimales. Le vainqueur est celui qui utilise le moins de carburant possible lors de la course.



Sébastien est vêtu d’un casque, il est allongé dans le véhicule qui partira pour la France. Il sera l’élève-pilote durant la course. Pour conduire ce prototype, il a dû s’entraîner. "Tu es très, très près du sol" explique-t-il '"Avec la coque, tu as une toute petite vision et tu as beaucoup d’angles morts, c’est assez particulier, ça n’a rien à voir avec ce que je connaissais déjà."