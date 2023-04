Un vaccin thérapeutique contre le cancer d’ici 2030 : espoir réaliste ou prématuré ?

Quant à avoir des vaccins contre le cancer accessibles d’ici la fin de la décennie, le Professeur Machiels est plus prudent : "D’ici la fin de la décennie, on saura si cela fonctionne ou pas. On va le faire, ça c’est sûr. Il va y avoir des études. Ça va marcher chez certains, on l’espère, et puis pas dans d’autres situations. Mais d’ici la fin de la décennie, on saura si ça marche ou pas. Ce ne sera pourtant qu’une brique à l’édifice. Il y a plein d’autres mécanismes qui sont en jeu. Réduire à ce vaccin personnalisé et à l’immunothérapie, le cancer, ce serait trop beau pour être vrai."

L’espoir de savoir si ce vaccin à ARNm sera efficace et pour quel type de cancer d’ici la fin de la décennie est donc bien là. Mais il ne pourrait suffire à l’heure actuelle pour crier victoire contre le cancer.