"Un Ukrainien n’est pas mieux aidé qu’un Belge", affirme le directeur général de la Fédération des CPAS

Voilà bientôt un an que les troupes armées russes ont envahi l’Ukraine avec l’objectif de défendre les séparatistes de l’est du pays. Très vite, des centaines de milliers d’Ukrainiens ont fui le territoire. En Wallonie, les autorités s’attendaient à accueillir entre 50.000 et 80.000 réfugiés… bien plus que le nombre de personnes hébergées actuellement. "Nous sommes aujourd’hui à 11.000 réfugiés en Wallonie", a indiqué Christie Morreale, la vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l’Action sociale, sur le plateau de "QR le débat". "A l’échelle de la Belgique, il y a entre 63.000 et 64.000 réfugiés ukrainiens. Les premiers ont choisi d’aller chez des amis ou de la famille. Seul un quart demandait une aide logement. Aujourd’hui, nous avons encore des places disponibles pour pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens mais qui ne sont pas remplies car la demande ne correspond pas ou il n’y a pas encore suffisamment de personnes. La Wallonie est donc prête à accueillir plus de personnes si le besoin s’en faisait sentir."