Un tyrannosaure rex va être vendu aux enchères en Suisse, une première en Europe

Un squelette de tyrannosaure rex, espèce ayant vécu il y a 67 millions d'années, va être vendu aux enchères le 18 avril en Suisse, une première en Europe, a annoncé samedi la maison Koller. Appelé "Trinity", le spécimen est estimé entre 6,11 et 8,15 millions d'euros, selon le catalogue de cette maison basée à Zurich.

"C'est une estimation très basse", a prévenu l'expert en histoire naturelle de la maison Koller, Christian Link, alors que l'on assiste à un véritable engouement des acheteurs pour ce type de reliques.

Une première en Europe

Ce sera "la troisième fois dans le monde et la première fois en Europe" qu'un squelette de tyrannosaure rex est mis en vente, selon la maison Koller qui insiste sur la qualité rare du squelette du T-rex.

Le squelette de Trinity a été assemblé pour plus de la moitié en utilisant des os de trois spécimens différents de T-rex retrouvés entre 2008 et 2013 dans des formations du Montana et du Wyoming (nord-ouest) aux États-Unis, toujours selon le catalogue de la vente.

La tête du tyrannosaure appartient à l'un de ces trois T-rex et elle est "incroyablement bien préservée", a fait valoir l'expert.