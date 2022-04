Ils réclament dans le document déposé vendredi et consulté samedi par l'AFP que le juge en charge du dossier ordonne à Elon Musk d'arrêter d'affirmer publiquement qu'il avait bien "sécurisé les financements" pour retirer le groupe de la Bourse à 420 dollars l'action, comme il l'a encore fait lors d'une conférence jeudi.

Elon Musk a assuré par le passé qu'il était à l'époque en discussions avec le fonds souverain de l'Arabie saoudite et qu'il était confiant sur l'aboutissement de ces négociations. Mais aucun accord n'a jamais été annoncé.

Selon le document déposé par les investisseurs, le juge a récemment conclu, dans une décision partielle non rendue publique, que "ces affirmations par Musk étaient fausses et trompeuses et que Musk avait fait ces fausses déclarations de manière imprudente et en pleine connaissance des faits qu'il a déformés dans ses tweets".