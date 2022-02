Un Turc testé 78 fois positif au Covid depuis novembre 2020 doit continuer à s’isoler : comment et pourquoi ?

Une présence dans le génome : une étude du laboratoire du Whitehead Institute montre que les séquences génétiques du SARS-CoV-2 peuvent s’intégrer dans le génome de la cellule hôte via un processus appelé transcription inverse. C’est un peu comme si elles étaient venues s’intégrer dans notre "plan de fabrication". Bien que le SARS-Cov2 ne soit pas ce qu’on appelle un "rétrovirus" et n’ait pas besoin de ce processus pour se répliquer, ces sections du génome peuvent être captées par un test PCR, et donner un résultat positif. Le virus responsable du Covid n’est d’ailleurs pas le seul à pouvoir s’intégrer dans le génome humain : environ 8% de notre ADN serait constitué des restes d’anciens virus.

Un virus qui se réplique, mais est combattu, et subsiste dans une sorte de symbiose : "Chez les immunodéprimés, le virus peut rester présent durant des mois, explique Yves Van Laethem. On pense même que c’est dans de pareils cas que se développent les variants : le virus a alors tout le loisir de se répliquer, voire de muter car la personne immunodéprimée ne développe pas suffisamment d’anticorps pour éliminer le virus, mais ses défenses sont suffisantes que pour empêcher un développement problématique." Il faut savoir que l’une des complications les plus fréquentes du Covid-19 est liée à l' "orage de cytokines", une inflammation liée à un dérèglement de notre système immunitaire, dont sont paradoxalement protégées les personnes immunodéprimées, puisque leur système est justement peu performant. "Il est donc dans ce cas justifié de l’isoler, car non seulement il est contagieux, mais potentiellement porteur de variants. Et si le virus continue de se développer dans cette sorte de symbiose, on ne sait malheureusement pas pour lui quand ça peut se terminer"