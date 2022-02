Un trou noir tourne sur le côté et les scientifiques ne sont pas sûrs de comprendre

La découverte d’un trou noir qui tourne sur le côté remet en question les modèles théoriques actuels de formation de trous noirs.

Le système binaire en question est composé d’un trou noir et de son étoile. Il s’appelle MAXI J1820+070 et se trouve à environ 10.000 années-lumière de la Terre.

Le système avait déjà été repéré par l’observatoire à rayons X Chandra de la Nasa en 2018 mais de récentes observations, à partir du télescope optique des îles Canaries, ont révélé de nouvelles informations.

L’University of Turky (Finlande) annonce, dans un communiqué, que des scientifiques ont trouvé une différence significative entre l’axe de rotation d’un trou noir et l’orbite d’un système binaire. Plus exactement, il est incliné de plus de 40 degrés par rapport à l’axe de l’orbite stellaire.

"La différence de plus de 40 degrés entre l’axe orbital et la rotation du trou noir était complètement inattendue."

C’est la première fois qu’une mesure de l’axe de rotation d’un trou noir dans un système binaire est fiable et permet de faire avancer la recherche, comme les scientifiques l’expliquent dans l’étude publiée dans la revue Science.