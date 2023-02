Un trou noir fonce dans l’espace et sème des nouvelles étoiles derrière lui

Les scientifiques sont formels, cette traînée suit bien le trou noir supermassif (de 20 millions de fois la masse de notre Soleil) qui s’éloigne de sa galaxie hôte à une vitesse de 5,6 millions de km/h. Cependant, les trous noirs sont connus pour éjecter du plasma et des jets astrophysiques, ce qui aurait pu être le cas de cette traînée. Il a donc fallu que l’équipe écarte cette possibilité en analysant les données. Résultat : elle ne possédait aucun des signes révélateurs d’un jet astrophysique.

Non seulement les jets astrophysiques sont censés diminuer à mesure qu’on s’éloigne de son origine (ce qui n’est pas le cas ici, la force de la traînée augmente) mais en plus "des jets astrophysiques lancés par des trous noirs se déploient depuis leur source, alors que cette traînée semble être restée linéaire". Seule solution donc : le trou noir avale le gaz autour de sa galaxie hôte et le comprime suffisamment pour déclencher la formation d’étoiles.

"Si cela est confirmé, ce serait la première fois que nous avons des preuves claires que les trous noirs supermassifs peuvent s’échapper des galaxies", soutient Pieter van Dokkum. Des observations avec d’autres télescopes sont nécessaires pour trouver des preuves directes d’un trou noir au départ de la mystérieuse traînée, conclut-il.

