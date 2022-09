Un triplé express et un sourire retrouvé : Heung-min Son s’est enfin libéré de sa frustration

Une décision qui a visiblement piqué au vif l’ex-joueur du Bayer Leverkusen. Monté au jeu à la place de Richarlison à l’heure de jeu alors que le score n’était que de 3-2 pour son équipe, Son est, après plus de 600 minutes de disette, sorti de sa boîte. Et de quelle manière ! Parti en contre-attaque, le numéro 7 a déclenché une frappe lointaine qui s’est logée dans la lucarne d’un Danny Ward impuissant. Un magnifique but que n’a pas été capable de célébrer son auteur. "Je ne pouvais pas y croire. Toute la frustration accumulée, toute la déception et les sentiments négatifs sont juste partis avec ce but. Je ne pouvais simplement plus bouger, alors je suis resté immobile. J’étais juste heureux", a confié Son à la BBC à l’issue de la partie.

Dix petites minutes plus tard, Heung-min Son remettait le couvert, toujours à l’extérieur du rectangle mais du pied gauche cette fois-ci, avant d’inscrire un incroyable triplé en l’espace de treize minutes pour sceller le score de la rencontre (6-2). "Ma finition n’a pas été au niveau cette saison. J’ai aussi été malchanceux avec un but contre son camp, deux buts hors-jeu et la barre transversale, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux que ce que j’ai produit jusque-là", a reconnu le sud-Coréen.

Heung-min Son a désormais retrouvé son sourire qui le rend si attachant. Et quand Son sourit, l’équipe sourit aussi. Avec 17 points (sur 21), les Spurs occupent la deuxième place de la Premier League, juste derrière l’ogre Manchester City.