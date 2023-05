Un triplé et une 27e victoire : SD Worx continue son festival, Kopecky cède le maillot à Bredewold

Mischa Bredewold a apporté à SD Worx sa 27e victoire de la saison au terme d’une nouvelle leçon tactique. La jeune néerlandaise s’est imposée à Gera dans la deuxième étape du Tour de Thuringe.



Le maillot de leader change d’épaules mais il reste au sein de l’équipe. La coureuse d’Amersfoort récupère la tunique jaune portée ce mercredi par Lotte Kopecky. Cerise sur le gâteau, la formation néerlandaise a signé le triplé.



Rien n’arrête SD Worx depuis en ce mois de mai. Le succès de Bredewold est le 13e bouquet consécutif (!) pour la meilleure équipe du monde. Une nouvelle fois, la force collective et la cohésion ont fait la différence. A 27 kilomètres de l’arrivée, Kopecky a servi de rampe de lancement à sa coéquipière dans l’ascension d’Otticha.



Présente dans un petit groupe avec Quinty Schoens, Alena Ivanchenko et Katharina Fox, Bredewold a profité de la dernière bosse pour s’isoler en tête. Elle a couvert les 11 derniers kilomètres en solo, bien protégée par la présence dissuasive de Lorena Wiebes dans le peloton. Barbara Guarischi et la championne d’Europe ont dominé le sprint pour la 2e place et ont complété le triomphe SD Worx.



Percutée par un camion à l’entraînement à 17 ans, Bredewold n’a pas lâché son rêve. Six ans plus tard, elle remporte la 5e victoire de sa carrière.