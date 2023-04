Un triplé de Riyad Mahrez envoie Manchester City en finale de FA Cup

Malheureux dans sa tentative contre le Bayern Munich en Ligue des champions, mercredi, Erling Haaland a dû céder la place à Mahrez qui a pris parfaitement à contre-pied Wesley Foderingham (1-0, 40e). Haaland a été à deux doigts de marquer à la 56e en se jetant pour reprendre une frappe déviée de Sergio Gomez, mais c’est Mahrez qui a doublé la mise en récupérant un ballon au milieu de terrain avant de voir la mer rouge et blanche s’ouvrir devant lui pour aller tromper de près le gardien adverse (2-0, 61e).

Cinq minutes plus tard, une bonne temporisation de Jack Grealish sur la gauche de la surface de réparation lui a permis der servir en retrait et à ras de terre Mahrez pour achever son triplé (3-0, 66e) et devenir le premier joueur à réaliser pareille performance à ce stade de la compétition depuis 1958. Deux minutes plus tard, Guardiola rappelait sur le banc Haaland et Grealish, car il reste encore beaucoup de matches à fort enjeu avant le fin de la saison.

Dimanche, Manchester United et Brighton s’affronteront, également à Wembley, pour rejoindre City en finale qui se déroulera le 3 juin.