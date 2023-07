Un triplé d’Ohio mais une nouvelle défaite en préparation pour le Standard face à l’AZ Alkmaar

Pour la deuxième période, qui se joue en deux tranches de 30 minutes, le staff du Standard fait évidemment tourner l’effectif : Noubi, Ngoy et Hautekiet remplacent Fossey, Bokadi et Vanheusden. Bansé et Canak montent pour O’Neill et Balikwisha. Enfin devant, Emond remplace Ohio.

Peut-être pas encore bien en jambes après tous les changements, le Standard encaisse à la 53e, la faute à une frappe à distance de Buurmeester avant une dernière salve de remplaçants : Henkinet, Dodeigne, Berberi, Davida et Dragus suppléent Bodart, Barrett, Price, Donnum et Mundle à l’heure de jeu.

Dodeigne (20 ans) et Berberi (19 ans), deux jeunes titulaires avec le SL16 en fin de saison dernière tout comme Noubi et Bansé. Bref, le Standard termine cette joute amicale avec 7 joueurs de moins de 23 ans, un indice probable de l’importance de la jeunesse dans la saison à venir pour les Rouches.

Une jeunesse qui ne parvient pas à empêcher l’AZ d’égaliser sur corner via Koopmeiners à la 79e minute. 15 minutes plus tard, les Néerlandais plantent un nouveau but pour prendre l’avantage via Poku, 4-3, score finale de ce match amical.