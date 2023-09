Un trio légendaire se reforme et met le feu lors du concert de la Grand-Place

On peut dire que la soirée a plutôt commencé très fort puisqu’un trio légendaire s’est reformé spécialement pour l’occasion : Benny B, Daddy K et Perfect !

Plus de 30 ans après leurs débuts et leur succès gigantesque, ce trio emblématique nous a fait l’honneur d’inaugurer cette soirée dédiée aux 50 ans du Hip-Hop et on peut dire qu’ils ont mis le feu sur la Grand-Place !