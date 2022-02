Un trio de chanteurs : Danny Hutton, Cory Wells, et Chuck Negron, incontournable Three Dog Night !

Fondé en 1967 à Los Angeles, Three Dog Night ce sont, avant tout, trois chanteurs, trois fameuses voix : Cory Wells, Chuck Negron et Danny Hutton. Ce dernier a eu un début de carrière assez inattendu, il était sous contrat avec la société Hanna Barbera Productions qui possédait un label.

Hanna Barbera, tous les gamins s’en souviennent, le duo William Hanna et Joseph Barbera, à l’origine de Tom & Jerry, des Pierrafeu ou encore de Scooby-Doo… Que de souvenirs ! Three Dog Night, c’est aussi une sorte de transition, plus tout à fait psyché rock, plus trop folk rock, pas contestataire non plus. Un bon groupe de pop rock, comme le sera Huey Lewis & The News bien plus tard. Cory Wells, Chuck Negron et Danny Hutton, aidés par quatre musiciens, vont très vite connaître le succès. Dès le début des années 70, le groupe triomphe avec ''Mama Told Me (Not To Come)''.