Un tricheur à Arsenal? Granit Xhaka suspecté d’avoir participé à des paris truqués mêlant la mafia albanaise

Voilà une nouvelle dont se serait bien passé Arsenal. Granit Xhaka, Gunner depuis 2016, est dans de beaux draps. Le milieu de terrain de 29 ans fait l’objet d’une enquête et est suspecté d’avoir participé à des paris truqués mêlant la mafia albanaise.

Le 18 décembre 2021, Arsenal se déplace sur la pelouse de Leeds à l’occasion de la 18e journée de Premier League. Une rencontre largement dominée par les Gunners qui mènent 1-4 à la 86e minute de jeu. Moment choisi par Xhaka pour gagner du temps de manière (trop) flagrante. Alors qu’il est dans sa propre moitié de terrain, le Suisse se met debout sur le ballon pendant environ 20 secondes avant d’être sanctionné d’un carton jaune. Un geste curieux qui a soulevé des interrogations.

Ce vendredi, le Daily Mail a annoncé que la justice anglaise a ouvert une enquête visant Xhaka. Elle le suspecte d’avoir participé à des paris truqués sur cette rencontre face à Leeds. Selon le journal britannique, 62 000 euros ont été misés sur le fait que le Suisse serait averti dans les 10 dernières minutes de la partie. Tiens tiens…

Et ce n’est pas tout. Toujours selon le Daily Mail, la NCA, National Crime Agency, qui dirige la lutte du Royaume-Uni contre la criminalité grave et organisée aurait également découvert qu’une importante somme de cryptomonnaies avait été misée sur ce match en provenance d’Albanie. Alban Jusufi, ancien attaquant, serait dans le viseur de la NCA. Ce serait le Suédo-albanais qui aurait placé de grosses sommes sur le carton jaune de Xhaka, également d’origine albanaise. Un lien pourrait donc être établi entre la mafia albanaise, dont Jusufi fait partie, et Granit Xhaka.

Alban Jusufi est bien connu de la justice. En 2017, il avait déjà été reconnu coupable d’avoir versé la somme de 180 000 euros au gardien de l’AIK Kyriakos Stamatopoulos afin qu’il se plante face à Göteborg.

Malgré cette lourde affaire, les Gunners se sont imposés sur la pelouse de Crystal Palace (0-2), désormais orphelin de Christian Benteke, en ouverture de la saison en Premier League.