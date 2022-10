Un triathlon qui relie Londres à Paris, découvrez ce défi incroyable qu’Arnaud de Meester est en train de relever

Dans Le regard sport du 8/9, Eby Brouzakis vous parle d’un des sportifs belges les plus fous. Et qui est en train de performer à l’instant sur l’Enduroman.

Il s’appelle Arnaud De Meester et participe actuellement à l’Enduroman, un Ultra-triathlon. Il est parti à 23h20 heure anglaise samedi et il doit rallier Paris en parcourant 140 kilomètres en courant, 35 ou 45 kilomètres à la nage (en fonction des courants) et 290 kilomètres à vélo.

Sachez que la distance d’un Ironman normal ; 3,8 km de natation ; 180 km de vélo ; 42,195 km de course à pied.

Qui a créé cette épreuve ?

Après deux échecs en 2000, le Britannique Edgar Ette parvient en 2001 à rejoindre Paris en enchaînant les trois épreuves traditionnelles du triathlon. Il y parvient en 81 heures et 05 minutes.

De la réussite de ce défi personnel, il crée une épreuve sportive, l’Enduroman dont il devient le directeur de course.

Pour Arnaud de Meester, "Le miracle n’est pas que je termine mais que j’ai le courage de démarrer". Le sportif a déjà abandonné par le passé, l’épreuve étant particulièrement difficile. Par exemple, la traversée de La Manche seule dans des conditions normales, c’est 20% de réussite. Imaginez avec 14O kilomètres dans les jambes.

Pour se nourrir dans l’eau : on lui jette des sceaux avec de la nourriture. Et il s’appuie sur sa bouée mais ne peut pas s’appuyer sur le bateau pour manger. Actuellement, il est toujours dans La Manche