Un très bon démarrage pour la nouvelle série belge "Attraction"

La première soirée de Attraction démarre très bien avec 20,1% de parts de marché et 224.809 téléspectateurs en moyenne. La série se pose dans la lignée de La Trêve, Ennemi public, Pandore et 1985. Cela représente un très beau succès pour la série belge puisque Attraction faisait face à une forte concurrence avec notamment Mariés au premier regard et Braquage final. Sophie Benoit, responsable de la publication TV à la RTBF, réagit :