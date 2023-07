Un très beau coffret Black Sabbath

Rhino a fixé au 18 août la date de sortie du nouveau coffret de Black Sabbath intitulé Hand Of Doom 1970 – 1978.

Le coffret sera disponible au prix de 249,98 $ et limité à 4 000 exemplaires pour l'Amérique du Nord uniquement. Le coffret est exclusif aux magasins Rhino et Warner Music Canada.

On y trouvera certains des albums les plus puissants jamais produits par Black Sabbath, avec notamment (et pour la première fois) la collection "Complete Original Black Sabbath 1970-1978" sur picture disc. Ce coffret à collectionner contient le premier album éponyme du groupe (1970), ainsi que l'album multi-platine Paranoid (1970), les albums platine Master Of Reality (1971), Vol 4 (1972) et Sabbath Bloody Sabbath (1973), l'album certifié or Sabotage (1975), Technical Ecstasy (1976) et Never Say Die ! (1978).

Hand Of Doom 1970 - 1978 contient la pochette de la Face A de chaque album. Le premier album éponyme, Vol 4, Technical Ecstasy et Sabbath Bloody Sabbath ont aussi la pochette originale de l'album sur la face B. Pour Paranoid, Master Of Reality et Sabotage , on trouve une photo du groupe datant de l'époque de l'album. La collection propose également un grand poster couleur du groupe pris à Los Angeles durant l'été 1972 alors que le groupe enregistrait "Vol 4".