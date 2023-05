Un trajet gratuit vers le dépistage du cancer du sein

Dans la voiture, trois habitantes de Viroinval. Et c'est Vanessa Marotte, du plan cohésion sociale de la commune, qui les emmène. "Je suis passée récupérer chacune des dames et à présent, on aura environ 30 minutes de trajet pour rejoindre Philippeville."

La destination de ce trajet commun, c'est un centre de dépistage du cancer du sein. Jusqu'ici, Françoise négligeait cet examen, difficilement accessible depuis son milieu rural. "Je ne conduis que très peu, je dois à chaque fois sollicité mon mari. C'est donc vraiment pratique de prendre ce transport communal."

Martine n'a plus été dépistée depuis 10 ans. Mais entourée d'autres femmes, elle prend confiance. "Si on a une mauvaise nouvelle par exemple, on est pas là à se morfondre toute seule. Et puis, c'est aussi un plus financier !" Car le test est gratuit de 50 à 69 ans. Ici, pas de frais d'essence, de parking, le trajet est pris en charge par la commune de Viroinval. "Mais si elles viennent le faire par elle-même, c'est aussi gratuit. Il faut prendre le temps et ne pas oublier." Elodie Fricot est animatrice pour le mouvement féministe Soralia. "En tant que femme, il faut aussi faire attention à soi et à sa santé, c'est primordial."

Dans 9 cas sur 10, si un cancer du sein est détecté tôt, les patientes guérissent.