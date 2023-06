Un traitement prometteur contre le cancer du sein de stade précoce.

L'abémaciclib a en outre déjà été approuvé récemment aux Etats-Unis contre la maladie à un stade précoce mais seulement pour les femmes à haut risque de récidive dont les ganglions lymphatiques sont également touchés. Le ribociclib pourrait, lui, représenter une option pour les femmes dont les ganglions ne sont pas atteints, a souligné Rita Nanda.

"Il y aura probablement beaucoup de discussions autour du niveau de bénéfice pour les patientes, du type d'effets secondaires et des patientes chez qui il y a un réel bénéfice à utiliser ce type de médicament en prévention", a déclaré lors d'une conférence de presse distincte Jean-Yves Pierga, chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie.

Plus de deux millions de cancers du sein sont diagnostiqués chaque année dans le monde et la maladie cause plus de 600.000 décès par an. La plupart des diagnostics se font à un stade précoce.