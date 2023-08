Un traitement de faveur accordé à van der Poel en VTT par l’UCI ? Les autres vététistes sont "très déçus"

Tous les vététistes qui disputent le circuit des compétitions de mountainbike toute l’année ont exprimé leur profond mécontentement du traitement de faveur accordé à Mathieu van der Poel par l’UCI pour la course de cross-country (XCO) des championnats du monde samedi à Glasgow en Ecosse.

Ils estiment que les jeux sont faussés pour les qualifications olympiques et se disent "profondément déçus et frustrés de la situation causée par l’UCI". Dans une lettre ouverte adressée à l’Union cycliste internationale, à la veille de l’épreuve, les vététistes, messieurs et dames, qui arpentent le circuit mondial toute l’année, protestent contre le fait que le Néerlandais puisse partir de la 4e ligne et non de la 13e, en raison d’un changement de règlement appliqué par l’UCI. "C’est magnifique d’avoir de grands noms de différentes disciplines dans notre sport et nous sommes impatients de rivaliser avec eux, mais nous ne sommes vraiment pas contents de la manière dont l’UCI traite notre discipline en changeant les règles de départ la veille de la course. La question pour l’heure n’est pas de savoir si c’est juste, pas juste, équitable ou non, ce sera pour une autre fois, mais le problème est le moment choisi par l’UCI pour changer des règles. Les conséquences sont énormes pour les coureurs et les équipes qui cherchent leurs quotas pour les Jeux Olympiques. Il est évident que l’UCI se contredit elle-même dans l’application de cette règle. Nous sommes profondément déçus et frustrés de la situation causée par l’UCI", peut-on lire dans cette lettre signée par les coureurs.