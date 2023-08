Un traitement anti-obésité réduit le risque de maladie cardiaque, selon une étude.

Les résultats préliminaires de l'étude montrent que les patients prenant le médicament Wegovy (semaglutide) (prescrit pour perdre du poids) ont 20% de risques en moins de souffrir d'un accident cardiovasculaire tel qu'une crise cardiaque ou un AVC, a indiqué le laboratoire dans un communiqué publié sur son site.

L'étude a été menée sur 17.604 adultes de 45 ans qui étaient soit en surpoids soit obèse. Ils ont reçu le médicament ou un placebo sur une période de cinq ans. "Nous sommes très satisfaits des résultats", a salué Martin Holst Lange, PDG en charge du développement chez Novo Nordisk, numéro un mondial de l'insuline.

Simon Cork, médecin et maître de conférence en physiologie à l'université Anglia Ruskin au Royaume-Uni, explique : "Cela permettra aux systèmes de santé de réaliser d'importantes économies".

"Et les personnes traitées bénéficieront d'une meilleure qualité de vie."

"Bien que les résultats de l'étude (...) doivent encore être confirmés par un examen minutieux des pairs, ils démontrent qu'il est urgent de proposer aux patients souffrant d'obésité ce médicament efficace et sûr afin de prévenir de futures maladies", a souligné Simon Cork, qui relève que l'obésité et ses conséquences sur la santé coûtent au système de santé publique britannique "plus de 6 milliards de livres par an".